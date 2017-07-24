Ford привёз в Детройт спецверсию спорткара Mustang Bullit

На автосалоне в Детройте прошла официальная презентация специальной версии маслкара Ford Mustang под названием Bullitt. Новинку, приуроченную к 50-летнему юбилею фильма «Детектив Буллит», выпустят ограниченным тиражом.

В 1967 году состоялась премьера детективного боевика «Детектив Буллит» с американским гонщиком и каскадёром Стивом Маккуином в главной роли. Руководство компании Ford решило напомнить о выходе этой кинокартины, выпустив особый маслкар Ford Mustang Bullitt. Новый автомобиль копирует черты экстерьера «киношной» машины.

Кузов нового Ford Mustang Bullitt окрасили в тёмно-зелёный цвет, а также убрали с него все шильдики, как это было на автомобиле 1968 года. На задней части маслкара разместился особый хромированный логотип. Перечень оснащения новинки включает в себя подогрев рулевого колеса, спортивные сидения Recaro, 12-дюймовую панель приборов и доработанную аудиосистему.

Также спецверсия примечательна адаптивной подвеской MagneRide, тормозами Brembo, черными патрубками выхлопной системы, хромированной окантовкой вокруг боковых окон и уникальными 19-дюймовыми дисками колёс. По словам разработчиков, 5,0-литровый бензиновый V8 нового Ford Mustang Bullitt способен генерировать 475 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика».