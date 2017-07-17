Старт продаж внедорожника DW Hower H3 оказался успешным

В сентябре прошлого года компания ChinaAutomarket, выпускающая автомобили DW Hower, приступила к массовым розничным продажам внедорожников DW Hower H3. С тех пор дилерам удалось реализовать 1 364 таких машин, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

В основном россияне приобретают DW Hower H3 в исполнении «Комфорт». Так, владельцами модификации «Люкс» с кожаным салоном за четыре месяца продаж стали только 120 человек. Напомним, сборка рамных внедорожников DW Hower H3 из машинокомплектов Great Wall Motors стартовала на предприятии «Ставрополь Авто» в Михайловске в мае минувшего года.

Представители компании назвали 2017 год успешным с учётом того, что ChinaAutomarket начала работать в середине 2016 года, а первые серийные автомобили были выпущены летом прошлого года. Бренд Hower ежемесячно продолжает расширять дилерскую сеть в РФ. По состоянию на конец 2017 года такие автомобили предлагались в 60 автоцентрах, расположенных в 55 российских городах.

В нынешнем году в планы ChinaAutomarket входит запустить продажи нескольких новинок. Так, уже в конце этого месяца до официальных дилеров доберётся DW Hower H5, который примечателен широким пакетом систем безопасности. Кроме того, в продаже должны появиться кроссовер DW Hower M6 и пикап DW Wingle.