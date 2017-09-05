Mercedes-Benz CLS и E-Class превратили в 435-сильные гибриды

На презентации в Детройте представители марки Mercedes-Benz поделились данными о новых «горячих» исполнениях CLS, купе и кабриолета E-Class, в названии которых появится индекс «53». В частности, новинки станут полноприводными «мягкими» гибридами.

В моторном отсеке нового Mercedes-AMG CLS 53 разместится 3,0-литровый 6-цилиндровый рядный мотор с турбонаддувом, мощность которого равна 435 лошадиным силам при 520 Нм. За счёт стартер-генератора EQ Boost, который питается от 48-вольтовой бортовой сети, водитель получает возможность на короткий промежуток времени увеличивать производительность на 22 л. с. и 250 Нм.

«Заряженные» модели получат 9-ступенчатую АКПП и систему привода на четыре колеса 4Matic+ с возможностью отключения передачи тяги на переднюю ось. Новый Mercedes-AMG CLS 53 разгоняется до 100 км/ч с места всего за 4,5 секунды. Аналогичное время показывает кабриолет E-Class, а купе нужно 4,4 секунды. Максимальная скорость будет не превышать 250 км/ч.

Кроме того, авто с индексом 53 получат четырёхпоршневую тормозную систему, пневмоподвеску, массажные сидения с опцией вентиляции, систему мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и ряд современных электронных помощников.