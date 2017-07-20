Toyota RAV4 стал самым популярным в мире кроссовером 2017 года

Специалисты аналитического агентства focus2move проанализировали продажи на мировом автомобильном рынке и выяснили, какая из моделей сегмента SUV стала самой популярной. Отмечается, что мировым лидером стал японский кроссовер Toyota RAV4, который в 2017 году реализовался тиражом в 807 400 единиц, увеличив спрос на 11% в сравнении с результатами 2016 года.

Аналитики сообщили, что на второй строчке в рейтинге самых популярных в мире внедорожников и кроссоверов расположился Honda CR-V, который в 2017 году реализовался тиражом в 748 050 единиц, что свидетельствует о снижении спроса на 0,4%. Третье место досталось немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan с тиражом в 703 140 единиц и ростом продаж на 34,5%.

Не смог попасть в «тройку» лидеров корейский Hyundai Tucson с результатом в 620 680 проданных в 2017 году моделей и снижением спроса на 3,8% к результатам годичной давности. На пятую строчку неожиданно вырвался китайский Haval H6, владельцами которого стали 531 980 автолюбителей при снижении спроса на 8,4%.

Замыкают ТОП-10 такие модели как Nissan Qashqai (498 850 единиц, +10,4%), Nissan Rogue (449 990 единиц, +20,5%), Nissan X-Trail (426 100 единиц, +2,2%), а также KIA Sportage (424 470 единиц, -15,8%) и Mazda CX-5 (408 420 единиц, +12,6%).