В Детройте дебютировал новый Mercedes-Benz G-Class

Немецкие машиностроители привезли на автомобильную выставку в Детройте внедорожник Mercedes-Benz G-Class следующей генерации. Легендарный "Гелендваген" как и полагалось ранее, сохранил свои узнаваемые формы, однако его техническое оснащение претерпело существенные изменения.

Летом текущего года новый Mercedes-Benz G-Class уже смогут покупать европейцы. Сроки появления внедорожника на других рынках пока не озвучиваются. Производство автомобиля наладят на австрийской площадке компании Mercedes-Benz.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class стал длиннее на 53 миллиметра, и шире на 121 мм. При этом масса автомобиля снизилась на 170 килограммов. Это стало возможным благодаря новой платформе, на которой построена машина. Дорожный просвет новинки составляет 241 мм. С таким клиренсом новый Mercedes-Benz G-Class способен преодолеть брод в 700 мм.

Для полноценного использования Mercedes-Benz G-Class как внедорожника, немецкие инженеры разработали для него понижающую передачу, электронную систему G-Mode, автоматически подбирающую настройки акселератора, подвески и руля. Технология существенно улучшает управляемость внедорожника на пересеченной местности.

Силовая линейка внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения представлена четырехлитровой "восьмеркой", производительность которой составляет 422 л.с. Она укомплектована девятидиапазонной АКПП. Стоимость базового Mercedes-Benz G-Class составит 107 000 евро.