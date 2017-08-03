Крупные автодилеры готовы потеснить Tesla

Журналист Business Insider Мэттью Дебор поделился своими мыслями насчет будущего компании Tesla. По заявлению эксперта, Tesla может повторить судьбу Ford.

Мэттью Дебор проводит параллель между Ford-General Motors и Tesla-General Motors. Оба случая показывают, что General Motors всегда оказывается впереди. Корпорация Илона Маска все еще впереди в гонке с GM. Дебор делает семилетний срез компаний: в 2010 году Tesla и GM вышли на IPO. За 7 лет акции Tesla поднялись на 1000%, а GM – на 34% Илон Маск также лидирует на рынке электрокаров и продуктивнее других ведет работы с системой автопилота.

С выходом на мировой рынок Tesla становится в один ряд с гигантами машиностроительства, которые обладают огромным опытом и возможностями. Это значит, что Илону Маску придется столкнуться с большой конкуренцией.

С первыми трудностями Tesla столкнулись совсем недавно, когда начали серийный выпуск Model 3. «Производство продукции в больших масштабах играет решающую роль в автомобильном бизнесе. У крупных игроков нет с этим проблем. А у Tesla есть», — заявляет корреспондент.

Аналитики из Bloomberg оспаривают мнение журналиста. По прогнозам Bloomberg New Energy Finance к концу 2021 года Tesla обгонит Volkswagen и General Motors по числу продаж электрокаров.