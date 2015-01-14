Российские экстремалы отправились на Диксон за новым мировым рекордом

В Дудинке накануне, 14 января, стартовала необычная экспедиция, организаторы которой намерены установить новый мировой рекорд. Путешественники на двух внедорожных пикапах отправились до крайней северной континентальной точки – посёлка Диксон.

Шесть путешественников на двух пикапах японского производства намерены добраться до Диксона. При этом автомобили практически не получили никакого тюнинга, за исключением иных противотуманных фар и дополнительных осветителей, которые необходимы в условиях полярной ночи.

В направлении к Диксону не проложено никаких дорог, в связи с чем путешественникам придётся проехать 650 километров по льдам Енисея и Енисейского залива. На момент отправления было зафиксировано 40 градусов мороза, а в ближайшем будущем температура должна опуститься до -50 градусов. Отмечается, что экстремалам это лишь на руку, так как точно не будет метелей. Следить за перемещением путешественников можно на портале arctica.rgoexpo.ru.

Организатором проекта является Богдан Булычев, тогда как руководителем арктической части маршрута стал ямалец Александр Еликов. Отметим, что последнему удалось успешно завершить подобную экспедицию три года назад и добраться на тюнинговом Mitsubishi до Диксона.