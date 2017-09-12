KIA анонсировали новый флагман KIA Telluride

В KIA анонсировали новый внедорожник KIA Telluride. Несмотря на анонс концепта еще год назад, на конвейер автомобиль стал только сейчас.

Глава компании Питер Шрайер на автосалоне в Детройте сообщил, что Telluride станет новым флагманским кроссовером компании. Проектировали внедорожник на основе KIA Sorento Prime, но он претерпел небольших доработок. Автомобиль сконструирован на базе кроссовера Sorento Prime, но с небольшими изменениями. Kia Telluride в сравнении с Sorento на 11,1 сантиметр выше, на 12 сантиметров шире и на 24,1 сантиметра длиннее.

Ездить Telluride будет благодаря гибридной установке, состоящей из бензинового V6 объёмом 3.5-литра и электрического двигателя. В целом, мощность такого гибрида достигает 400 лошадиных сил. При смешанном цикле данный автомобиль расходует 7.8 литров на 100 километров.

Внедорожник снабдили инновационными технологиями. Мультимедийная система, управляемая жестами и проекционная панель с подсветкой. Часть деталей в салоне были распечатаны с помощью 3D принтера.

Конструктор KIA Грегори Гийом отметил, что новый внедорожник появится в первую очередь в автосалонах США, а спустя некоторое время его можно будет купить в России и Европе. Точная дата продаж и цена KIA Telluride не сообщается.