Названы самые популярные цвета автомобилей в мире и в РФ

В России, как и во всём мире по итогам 2017 года чаще всего автомобили окрашивали в белый цвет. Соответствующее исследование провели сотрудники компании Axalta.

В Азии насчитывается 52% белых автомобилей, в Африке – 49%, а в России – более трети (32%). Больше всего машин такого цвета сходит с конвейера в Китае, где 47% авто окрасили разными вариациями белых эмалей и ещё 15% получили перламутровый белый окрас. Также исследование показало, что за прошлый год спрос на перламутровые оттенки увеличился на 4%, при этом их начали применять для всех классов автомобилей.

Второе место на российском рынке занял серебристый: в него окрасили 20% машин. В глобальном и европейском рейтингах вслед за белым следует черный цвет (16% и 21%). В России чёрный оказался на третьем месте с показателем в 13%, а в Европе и мире – серый (20% и 11%).

Помимо этого, довольно популярен синий: наибольшей популярностью такой цвет пользуется в Европе и Северной Америке (по 10%). В России и во всём мире на него приходится только 7%.