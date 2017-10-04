Ford показал в Детройте тизер электрокара Mach 1

Представители американского концерна Ford показали тизер своего первого электрокроссовера. Машина назвали Mach 1, а презентацию показали на автосалоне в Детройте.

Разработкой Mach 1 занимается новое подразделение Ford, которое назвали Team Edison. Отдел занимается разработкой исключительно экологически чистых машин компании Ford. По неподтвержденным данным, за один заряд Mach 1 сможет преодолеть 482 километра. Компания заявляет, что новый электрокар составит конкуренцию Tesla Model X.

Новый руководитель Ford Джим Хакетт подчеркнул, что компания существенно отстала в разработке электрических автомобилей, и поэтому на проектирование электрокаров потратили 11 миллиардов долларов. Новый Mach 1 должны показать не позже 2020 года.

Джим Хакетт подогрел интерес к фирме тем фактом, что инженеры и конструкторы компании проектируют еще один электромобиль, который станет в один ряд с Chevrolet Bolt и Tesla Model 3. Мо неофициальным данным, машина назвали Model E, а её строительство начнут в 2019 году на заводе в Мексике.