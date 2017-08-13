Bantley Bentayaga c экономным мотором появился в Британии

На авторынок Великобритании выпустили новую комплектацию Bantley Bentayaga. Автомобиль поставляется с экономным двигателем.

Стандартную версию Bantley Bentayaga снабдили новым 4.0 литровым бензиновым V8. В привычной сборке двигатель имеет 650 лошадиных сил, но для Bantley мотор дефорсировали, за счет чего мощность уменьшили на 100 лошадей. Таким образом Bentayaga ездить со 550 лошадьми.

Разгон от 0 до 100 происходит за 4.5 секунды, при максимальной скорости в 290 километров в час. Стоит отметить, что скорость ограничивается роботизированной системой. В пресс-службе компании заявили, что для нового мотора разработали функцию деактивации цилиндров, с помощью которой 4 из 8 цилиндров отключаются, а расход топлива становится меньше и останавливается на 11 литрах на 100 километров.

Также в новом Bantley Bentayaga установлена система Drive Dynamics и карбон-керамические тормозные колодки. На рынке России данную модель можно приобрести уже в марте 2017 года.