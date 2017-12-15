Автомобили Volkswagen с 15 января стали дороже в России

С 15 января 2018 года Volkswagen поднял цены почти на весь свой модельный ряд в России. В среднем цены на новые автомобили стали выше на 2%, сообщил российский офис автоконцерна.

Представители немецкой компании также отметили, что цены на модели Volkswagen увеличиваются медленнее темпов годовой инфляции. Помимо этого, отдельные автомобили или комплектации сохранят прежнюю стоимость, другие модели прибавят в цене на 2,3%. Вместе с тем продолжат действовать некоторые спецпредложения от Volkswagen, за счёт которых россияне могут купить машину с хорошей скидкой.

Скорее всего, стартовал плановый рост цен на автомобили, о котором специалисты предупреждали в конце прошлого года. Причиной послужили изменения размера акцизного сбора и отдельных положений налогообложения, вступивших в силу с 1 января.

Ранее эксперты заявляли, что машины продолжат дорожать до конца весны, причём некоторые компании допустят скачок цен, а другие постараются обеспечить постепенное увеличение стоимости. В более выгодном положении находятся автопроизводители, организовавшие локальную сборку в РФ, поскольку их не коснутся новые акцизные сборы.