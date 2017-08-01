В России подорожает кроссовер Honda CR-V с февраля 2018 года

Российское подразделение Honda обнародовало новый прайс-лист кроссовера Honda CR-V, который станет актуален с 1 февраля текущего года. Средневзвешенное увеличение стоимости составит 4,27%, передаёт пресс-центр японского бренда.

В начальной комплектации Elegance кроссовер Honda CR-V пятой генерации с 2,0-литровым 150-сильным мотором i-VTEC обойдётся в 1 859 900 рублей. Модификацию Lifestyle оценили в 2 059 900 рублей, а Executive – в 2 199 900 рублей.

Автомобиль, оборудованный 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams с отдачей в 186 лошадиных сил, предлагается в исполнении Lifestyle и Prestige по цене от 2 189 900 до 2 469 900 рублей соответственно. Средняя версия Executive будет стоить 2 329 900 рублей.

Оба силовых агрегата сочетаются с бесступенчатой коробкой передач с гидротрансформатором. Отметим, что новая Honda CR-V вышла на российский рынок в середине прошлого года. В РФ экспортируют такие кроссоверы, собранные в американском городе Ист-Либерти, штат Огайо.