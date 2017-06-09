Экспорт автомобилей УАЗ в 2017 году вырос на 47%

В 2017 году УАЗ нарастил экспорт своей продукции на 47% в годовом сравнении. За отчетный период за рубеж отправилось 5 101 автомобиль производителя. Об этом накануне ульяновские машиностроители проинформировали в своем пресс-релизе.

По словам представителей УАЗ, существенно вырос экспорт как в ближнее, так и дальнее зарубежье. В Азию, Центральную, Северную и Южную Америку, Африку, а также на Ближний Восток Ульяновский автомобильный завод в 2017 году отправил 1 124 машины. Данная цифра указывает на 78-процентный рос экспорта УАЗ в дальнее зарубежье по итогам минувшего года. В Монголию отправились 422 автомобиля УАЗ. Китайские клиенты приобрели 167 машин. В Эквадор экспортировано 100 транспортных средств УАЗ.

В СНГ спрос на автомобили УАЗ вырос на 40% с результатом в 3 977 реализованных в 2017 году машин. В Казахстан отправились 2 151 транспортное средство производства Ульяновского завода. В Республику Беларусь отправлено 932 автомобиля. Узбекские клиенты пробрели 346 машин УАЗ.

В 2017 году автомобили производства УАЗ продавались в 41 стране. Новый УАЗ "Профи" уже отправился на американские рынки. Всего ульяновские машиностроители намеревались в минувшем году продать за рубежом не менее 7 000 автомобилей. К 2020 году они рассчитывают повысить экспорт до 20 000 машин.