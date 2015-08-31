АвтоВАЗ начал установку ЭРА-ГЛОНАСС на LADA Granta, Kalina и Largus

Еще три машины АвтоВАЗ с системой ЭРА-ГЛОНАСС стало возможным купить на российском рынке. LADA Granta, Kalina и Largus новой сборки будут оснащены системой быстрого реагирования.

С 10 января этого года во всех салонах LADA россиянам позволили выбирать, автомобиль с каким функционалом они хотят приобрести. За любую машину LADA c системой ЭРА-ГЛОНАСС покупателю нужно будет заплатить всего на 6 тысяч рублей больше. Улучшенные и стандартные версии автомобилей получили дополнительные названия: Standart/Glonass или Comfort/Glonass.

Такая опция стала возможна из-за участия АвтоВАЗ в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Условия программы обязывают продавать автомобили только с системой быстрого реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

До нового года с системой ЭРА-ГЛОНАСС с конвейера уходили только 2 машины LADA Vesta и X-Ray.