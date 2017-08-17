Озвучена стоимость дизельной версии хэтчбека Honda Civic

Представители британского офиса японской компании Honda озвучили стоимость нового хэтчбека Honda Civic с дизельным мотором 1.6 i-DTEC. Сообщается, что базовая стоимость японской «пятидверки» с новым двигателем стартует с отметки в 20 120 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 557 000 рублей по актуальному курсу.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, новый дизельный хэтчбек Honda Civic получил минимальный ценник в 22 120 фунтов стерлингов (примерно 1 557 000 рублей), что на 1 230 фунтов (95 000 рублей) дороже, чем модель с 1,0-литровым бензиновым турбомотором.

Согласно данным разработчиков, новый 1,6-литровый двигатель i-DTEC представляет собой мотор с предыдущей генерации Honda Civic, но при этом новая силовая установка получила целый ряд улучшений.

Так, мотор оснащается усиленными поршнями и цилиндрами с низким коэффициентом трения, но мощность двигателя осталась на прежней отметке в 118 лошадиных сил при 300 Нм крутящего момента. При этом расход топлива уменьшился до 3,55 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Новый 1,6-литровый «дизель» для Honda Civic получил существенно сниженный уровень шума, а конструкция установки позволяет снизить износ выпускной системы. Позже к моторной линейке присоединится и 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью в 180 «лошадок».