Представлен ТОП-5 самых удивительных автомобилей-амфибий

В начале ХХ стали появляться не только обычные машины, но и первые автомобили-амфибии. Уже в 60-е году умельцы представляли гражданские версии таких транспортных средств. Эксперты представили ТОП-5 самых ярких современных автомобилей-амфибий.

Первое место в ТОП-5 досталось детищу Дэйва Марка из США. Американский конструктор собрал автомобиль-амфибию и назвал ее WaterCan Panther. Транспортное средство не может похвастаться высокими скоростями, но является хорошим вседорожником.

Вторую позицию в ТОП-5 заняла модель Sea Lion. Этот автомобиль-амфибия является одним из рекордсменов в своей нише. Машина разгоняется по суше до скорости 201 км/ч, а на воде ее "потолок" составляет 96 км/ч.

Тройку лидеров ТОП-5 занимает автомобиль-амфибия Dobbertin Hydrocar. Основным материалом корпуса этой машины является нержавеющая сталь. Моторный отсек транспортного средства занимает агрегат от Chevrolet тягой 762 лошадиные силы.

Четвертая позиция в ТОП-5 досталась модели Hydra Spyder, являющейся детищем компании CAMI. Машина является одним из самых современных автомобилей-амфибий с 400-сильным агрегатом в моторном отсеке.

Последним в ТОП-5 оказался Gibbs Humdinga. Концептуальная пятиместная машина, разработана для труднодоступных местностей. В моторном отсеке автомобиля расположился 350-сильный агрегат с полным приводом.