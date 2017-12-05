Состоялась премьера нового пикапа Ram 1500 2019 модельного года

В рамках проходящего в эти дни автосалона в Детройте состоялась публичная премьера нового пикапа Ram 1500 2019 модельного года. Новинка получила пересмотренный и облегченный кузов, а моторную линейку пополнили «мягкие» гибридные системы.

Сегодня, 15 января, в рамках автосалона в Детройте состоялась публичная премьера нового производительного пикапа Ram 1500 2019 модельного года. Что касается внешности, то новый грузовик получил более агрессивный и динамичный дизайн. Кроме того, кузов новинки стал более аэродинамичным, а масса модели уменьшилась почти на 100 килограммов в сравнении с актуальной генерацией пикапа.

Что касается технических характеристик, то новый Ram 1500 приводится в движение 3,6-литровым двигателем Pentastar V6, который теперь генерирует 305 лошадиных сил при 365 Нм крутящего момента. Также в моторную линейку вошёл 5,7-литровый Hemi V8, мощность которого выросла до 395 лошадиных сил и 555 Нм.

Помимо этого, клиентам предложат новейшую систему eTorque, которая представляет собой «мягкую» гибридную систему – указанные выше двигатели получат 48-вольтовый электромотор, который способен снизить расход топлива и увеличить показатель крутящего момента. Грузоподъёмность модели составит 1 050 килограммов, а взять на прицеп можно до 5 700 килограммов.