В США дебютировал Volkswagen Jetta нового поколения

Немецкие машиностроители привезли на мотор-шоу в Детройте седан Volkswagen Jetta нового поколения. В США этот автомобиль будет предлагаться по цене минимум в 18 545 долларов. Для американцев машина станет доступна во втором квартале текущего года.

Седан Volkswagen Jetta нового поколения будет выпускаться в Мексике для рынка США. Основой для машины послужила архитектура MQB. В длину автомобиль "вырос" на 43 миллиметра, и теперь она составляет 4 702 мм. Размер колесной базы новинки составляет 2 686 мм (+35 мм). В багажном отделении машины ничего не изменилось, и его объем по прежнему равен 510 литров.

Салон Volkswagen Jetta следующей генерации обновился благодаря иной панель приборов, большому 10-дюймовому центральному дисплею, модернизированному мультимедийному комплексу, а также декоративным металлическим вставкам. Опционально для нового Volkswagen Jetta доступна светодиодная подсветка в десяти оттенках.

Новый Volkswagen Jetta получил системы удержания в полосе и аварийного торможения. Кроме того, автомобиль контролирует слепые зоны. В качестве опций для седана предусмотрен адаптивный круиз-контроль, стереосистема Beats и большая панорамная крыша.

Для американцев силовая линейка седана Volkswagen Jetta нового поколения представлена 1,5-литровой бензиновой установкой с турбонаддувом. Ее производительность составляет 150 л.с. Агрегат укомплектован шестискоростной МКПП. Также для него предусмотрена восьмидиапазонная АКПП.