Новый пикап Chevrolet Silverado показали на автосалоне в Детройте

Американская марка Chevrolet презентовала 14 января новый полноразмерный пикап Silverado на автосалоне в Детройте. Ранее эту модель в исполнении Z71 Trailboss показывали публике в прошлом месяце, а теперь стали известны подробности об автомобиле.

По словам представителей бренда, Chevrolet Silverado 2019 модельного года по сравнению с предшественником «похудел» на 204 килограмма. Добиться столь существенного снижения массы конструктором удалось за счёт широкого применения алюминия при создании архитектуры.

Один из топ-менеджеров Chevrolet отметил, что такая платформа является лучшим решением для любого авто в кузове пикап. Из алюминия также были выполнены верхние рычаги управления в подвеске, что сделало её жёстче.

Рестайлинговый пикап можно будет приобрести с шестью вариациями моторов и коробок передач. В линейку двигателей нового Chevrolet Silverado войдут модернизированные бензиновые V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра, в которых предусмотрена возможность отключения от одного до семи цилиндров. Для обоих агрегатов предусмотрена 10-диапазонная АКПП.

Дизельную версию модели оснастят новым 3,0-литровым двигателем inline-six. В перспективе компания собирается выпустить «заряженную» модификацию Silverado с приставкой RST в названии.