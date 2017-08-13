Составлен ТОП-7 хитростей, облегчающих жизнь водителю

При обсуждении своих автомобилей несколько водителей обычно делятся с новичками некоторыми хитростями, которые избавят их от лишних проблем на дороге. Вот эксперты и решили обнародовать основные хитрости.

Первой из них можно назвать подсказку по обнаружению бензобака. Он находится с той стороны, где нарисована бензоколонка рядом с индикатором топлива.

На втором месте стоит выделить место для поклажи, которое годится для тех, у кого не хватает места для того, чтобы хранить вещи. Для этой цели можно использовать подвесные сетки под потолком салона.

Третьей хитростью называют разморозку замка. Для этой операции можно применить антисептический гель для рук, который растапливает снег и лед, а также уничтожает всех микробов.

На четвертом месте расположился способ устранения сколов на лобовом стекле. Их можно убрать, использовав еще одну женскую «примочку» - лак для ногтей. Он позволит не допускать возникновения трещин в будущем.

Пятая строчка досталась держателю для планшета, который годится для задних пассажиров. Для его создания нужно использовать ткань, эластичную ленту и картон.

На шестой ступеньке расположилась резинка для смартфона. Этот способ хорош, если не получается купить держатель для гаджета. Тогда нужно купить и туго натянуть резинку, чтобы телефон не падал при езде.

И последним лайфхаком следует назвать степлер для ключей. Он служит для того, чтобы повесить дополнительные ключи на колечко.