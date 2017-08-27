Renault инвестирует $400 000 в бюджетный внедорожник

Французская компания Renault собирается пополнить модельный ряд новым кроссовером. Машину планируют запустить на индийский рынок.

По информации издания Livemint, Renault инвестирует 400 000 долларов в создание нового кроссовера. Новое авто будет не только дешевым, но и компактным. По планам инженеров, длина автомобиля будет не больше 4 метров.

Представители Renault говорят, что будут продавать новую разработку в Индии. Компактные автомобили пользуются большим спросом на индийском рынке. Это уже не первая разработка небольших кроссоверов от Renault. На данный момент в Индии пользуется огромной популярностью Renault Kwid.

По неофициальной информации, автомобиль будет производиться на базе доработанной платформы CMF-A, взятой от кроссовера Kwid.

В компании заявляют, что новый бюджетный внедорожник будет выпущен в 2019 году, и не исключено, что в последствии эта модель завоюет мировой рынок.