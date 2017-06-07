Новый BMW X5 засветился на дорогах США

Фотошпионы показали фото новой BMW X5. Машина попала в объективы камер на дорогах Южной Каролины.

Кардинальных изменений дизайна и формы в новом Х5 не заметили. Общие габариты остались прежними. Внедорожник снабдят более массивной решеткой радиатора и уклончивые линии крыши. Задняя часть стала больше походить на спортивный дизайн, пропорции остались такими же, как у предыдущей Х5.

Под капот у Х5 поставили бензиновый В58 с 320 лошадиными силами. Также мотор будет и в нескольких других вариациях – дизельный и гибридный.

В июле этого года BMW планирует завершить производство нового F15 X5 на заводе в Спартанбурге, а через некоторое время поставить её на конвейер. Это значит, что Х5 среднего сегмента не будут обновлять.