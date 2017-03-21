В интернет попало видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8

В интернете опубликовали видеоролик с участием российского автомобиля ВАЗ-2101 желтого цвета, украшенного шашечкой такси. Видео попало в сеть после следующих соревнований по дрифту, состоявшихся на дорогах Восточной Европы.

Сообщается, что под капот отечественная «Копейка» получила 8-цилиндровый агрегат, параметры которого пока не раскрываются. Вероятно, что у машины больше нет оригинальных компонентов, кроме фар и кузова.

При просмотре обнародованного в сети видео становится понятно, что легковой автомобиль ВАЗ-2101 динамично разгоняется, уверенно чувствует себя на дороге и хорошо входит в повороты. Специалисты отметили отличное функционирование тормозных систем.