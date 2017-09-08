Новый пикап Ford Ranger 2018 дебютирует в Детройте

На автосалоне в Детройте состоится премьера нового пикапа Ford Ranger 2018. Перед дебютом в сеть утекли фотографии обновленного американского автомобиля.

В соответствии с информацией, обнародованной инсайдерами, новый Ford Ranger сможет конкурировать с Mitsubishi L200. Первоначально пикап начнет продаваться в Северной Америке, а затем в Британии. Внешне новинка сильно не изменилась, конструкторы пересмотрели только фары, установили более тонкую радиаторную решетку и разместили логотип бренда на багажнике.

В США в подкапотном пространстве нового Ford Ranger установится 2,3-литровый бензиновый агрегат семейства EcoBoost, функционирующий в паре с 10-диапазонной автоматической трансмиссией. Помимо того, новый пикап снабдили вседорожным пакетом дополнений FT4, который внедряет систему управления Terrain с четырьмя режимами. Еще активирована опция Trail Control, которая осуществляется при бездорожье.