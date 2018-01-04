Представлен концепт премиального электрического кроссовера от Byton

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе свою продукцию представляют не только всемирно известные бренды, но и маленькие стартапы, которые смогли отыскать деньги для массового производства своих машин. Компания Byton презентовала концепт полностью электрического кроссовера, получившего автономное управление.

Отмечается, что интерьер новинки подобен лаунж-зоне, а внутренние камеры обладают способностью распознавать лица. К концу 2019 года на китайском авторынке выйдет серийный вариант прототипа, а потом авто выведут на рынки Европы и США к 2020 году. Глава правления Byton Даниэль Кирхерт в интервью заявил, что кроссовер можно назвать первым бюджетным премиальным авто для всех потребностей семьи. За среднеразмерный кроссовер придется выложить от 45 000 долларов.

Оптика головного света Byton получила специальные осветители, благодаря которым может меняться освещение в зависимости от режима движения или знаков, которые авто подает иным машинам. Интерьер получил классический дух современных электрических прототипов. Среди них стоит выделить деревянный пол, кожаные кресла, внушительный 50-дюймовый экран на передней панели, а для водителя предусмотрен дополнительный монитор с кнопками управления.

Клиенты смогут купить машину в двух версиях. Первая модификация оснащена заднеприводным механизмом и 71-киловаттной батареей, что обеспечивает дальность хода в 400 км. Полноприводная модель с аккумулятором 95 кВт/ч может проехать расстояние в 520 км, а заряжаться до 80% сможет за 30 минут.