В Hyundai тестируют новую малолитражку Santro

Корейские машиностроители из Hyundai начали проводить тесты своего хэтчбека новой генерации Hyundai Santro (Atos). Новая проект компании попал в объективы камер в Корее.

Сообщается, что новый автомобиль появится только в дилерских салонах на территории Азии. Аналитики заявляют, что новый Santro (Atos) сумеет занять нишу в сегменте «пятидверок», где сейчас расположились Eon и Grand i10.

По предварительной информации, новую малолитражку собирают в двух вариациях. Первая с 1.0 литровым двигателем и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Второй вариант будет с 5-скоростной механикой и мотором объемом 0.8 литра. Оба двигателя бензиновые.

Премьерная презентация Hyundai Santro (Atos) намечен на весну 2018 года. О ценообразовании нового хэтчбека никаких данных нет.