Составлен ТОП-5 наиболее популярных кроссоверов в России

Согласно исследованиям, в России все больше и больше набирают обороты продажи кроссоверов. В связи с этим аналитики разработали ТОП-5 наиболее востребованных кроссоверов на российском авторынке.

Лидером рейтинга выступит корейский кроссовер Hyundai Creta. В прошлом году он разошелся тиражом в 55 300 экземпляров. Данная машина полностью соответствует всем запросам россиян. Автомобиль снабдили обширным функционалом и за него придется отдать от 1 200 000 рублей.

Следом за ним расположился «француз» Renault Duster. Его продажи достигли 43 800 единиц. Среди автолюбителей он считается фаворитом, так как он получил доступную цену и хорошие вседорожные характеристики.

Третья строчка представлена российским LADA XRay. Его уровень реализации достиг 33 300 штук. Он создан на шасси Renault Sandero, что дает основание называть его перелицованной копией.

На четвертой позиции фигурирует Toyota RAV4, считающийся самым дорогим в рейтинге. Но несмотря на это, кроссовер довольно популярен в РФ и продан в количестве 32 900 авто.

ТОП-5 закрывает Chevrolet Niva, разошедшийся тиражом в 31 200 авто. Кроссовер получил больший потенциал на бездорожье и прост в ремонте, что подкупает клиентов в далеких регионах.