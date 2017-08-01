В США с молотка продадут розовый Dodge Viper GT за 155 000 долларов

В Соединенных Штатах на аукционе с молотка продадут уникальный розовый спорткар Dodge Viper GT. За средство передвижения, исполненное в оттенке Metallic Pink, хотят выручить 155 000 долларов.

Аукцион по продаже розового Dodge Viper GT проведут в Северной Каролине и он выставлен одним из его дилеров. В мире присутствует только два спорткара в данном варианте цветового исполнения, но этот вариант не является новой. Этот автосалон уже пытался продавать авто, но его вновь вернули владельцу. Пробег автомобиля достиг 3 500 км. Но автор обнародованного объявления сообщает, что спорткар пребывает в отличном состоянии и выглядит довольно новым.

Технические параметры не отличаются от оригинальной модификации модели. За Dodge Viper GT в уникальном оттенке Metallic Pink просят больше 155 000 долларов, что выступает довольно большой суммой. Но по мнению специалистов, такая сумма не будет препятствием для того, чтобы продать спорткар в краткие сроки.