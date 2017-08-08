Серийные автомобили Tesla Model 3 выставили в магазинах

Американская автомобилестроительная компания Tesla начала выставлять в розничных магазин массовые экземпляры доступного электрокара Tesla Model 3. Сообщается, что поставки новинки покупателям уже начались.

Первые единицы Tesla Model 3 выставили в фирменных торговых точках Tesla в пригороде Лос-Анджелеса Сенчери-Сити и в Пало-Альто. По словам представителей Tesla, это сделано для того, чтобы автолюбители могли получше разглядеть и изучить характеристики электрокара перед началом его поставки. В течение последних несколько месяцев у компании были определенные проблемы в разработке Tesla Model 3, что стало причиной задержками Tesla Model 3.

В третьем квартале завод компании выпустил только 260 штук, хотя план предусматривал 1500 единиц. В четвертом квартале прошлого года выпуск составил 1550 экземпляров. Представители Tesla сообщили, что в два раза уменьшили план для выпуска Tesla Model 3 на первый квартал 2018 года. В первом квартале нынешнего года планируется выпуск 2 500 авто, а во втором 5 000 машин еженедельно.