В Туркмению "АвтоВАЗ" готов поставлять белые автомобили

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» собирается заняться поставками исключительно белых автомобилей в Туркменистан. Это связано с запретом республиканских властей об использовании авто белого цвета.

Об этом информирует Сергей Ильинский, возглавляющий пресс-службу «АвтоВАЗ». Сообщается, что в гамме любого автомобилестроителя имеется белый оттенок, и «АвтоВАЗ» не является исключением из этого. Отмечается, что для «АвтоВАЗ» белый цвет является одним из главных цветов, потому это обстоятельство не будет проблемным для «АвтоВАЗ».

В Туркмению российские авто поставляет казахская холдинговая компания «БИПЭК АЗИЯ АВТО». Первая партия авто приехала в Ашхабад в феврале 2016 года. Ранее сообщалось о коренных изменениях на дорогах Туркмении. Запрету подверглись все цвета авто, кроме белых, так как это любимый цвет президента республики и он якобы приносит удачу. Владельцам авто других оттенков посоветовали перекрасить машины или пересесть на общественный транспорт.