Audi RS4 Avant 2018 назван лучшим хэтчбеком по мнению экспертов

Audi RS4 Avant 2018, который только готовится к выходу на рынок протестировали автомобильные эксперты. По результатам тестов, экспертная коллегия сделала вывод, инженері из Audi создали лучший на данный момент автомобиль в семействе хэтчбек.

На выбор покупателей Audi RS4 Avant 2018 будет поставлять в двух вариациях, с передним или задним приводом. Под капотом 2.9 литровый V образный двигатель с шестью цилиндрами и турбонаддувом. В купе с автоматической коробкой передач восьми ступеней мощность авто доходить до 450 лошадей. Всё это позволяет развивать от 1900 до 5000 оборотов крутящего момента в минуту. Для комфортного управления компания разработала систему Sport Differential. На приборной панели расположен 12.3 дюймовый сенсорный экран для управления мультимедиа и круизконтролем. Также эксперты отметили, что RS4 имеет хорошие показатели как на бездорожье, так и в городе.

В Европе Audi RS4 Avant появится в первом квартале 2018 года.