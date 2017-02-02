Тюнеры продают 2500-сильный Lamborghini Huracan без цены

Профессионалы по тюнингу автомобилей из Underground Racing выставили на продажу Lamborghini Huracan с 2500 лошадиными силами. Стоимость спорткара не указана.

В компании планируют принимать заявки на покупку от ценителей редких автомобилей, для которых не важна стоимость тюнингованного Lamborghini.

2500-сильный Lamborghini Huracan – один из самых быстрых спортивных машин в мире. Уникальность эта модель получила из-за доработанного десятицилиндрового мотора, который раньше мог выжать только 610 лошадиных сил. Мотор улучшили двумя турбонаддувами, после чего при работе на стандартном топливе мощность возросла до 1200 «лошадок». При использовании гоночного топлива мощь увеличивается до 2500 лошадиных сил.