Весной в Россию привезут флагманский кроссовер Peugeot 5008

Французский автопроизводитель Peugeot намерен привезти в Россию свой полноразмерный флагманский кроссовер Peugeot 5008. Новинка значительно отличается от прежнего поколения.

Автомобиль разработан на платформе EMP2, за счет чего снизилась масса модели на 100 кг, а жесткость кузова повысилась на 20%. Размеры 7-местного кроссовера Peugeot 5008 составят 4670X1855X1655 мм, а величина колесной базы достигает 2 840 миллиметров. Кроссовер снабдили фирменным оформлением в духе последних моделей компании.

Под капотом Peugeot 5008 для РФ разместится 1,6-литровый турбодвигатель с мощностью 150 лошадиных сил. Кроме него предусмотрен 1,8-литровый агрегат с отдачей 204 «лошадки». Оба агрегата функционируют с 6-диапазонной автоматической трансмиссией и переднеприводным механизмом.

В списке функций новинки стоит выделить систему стабилизации, климат-контроль, цифровую панель управления, кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла и сиденья переднего пассажира, мультимедийную установку с 12,3-дюймовым тачскрином, круговой видеообзор, головные фары, ассистента отслеживания мертвых зон, круиз-контроль и ассистента предотвращения столкновений. За наиболее дешевую версию Peugeot 5008 придется отдать от 2 000 000 рублей.