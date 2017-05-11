Mercedes-Maybach предлагает бокалы для шампанского за 300 000 рублей

Новый Mercedes-Maybach S-Class снабдили обновленным салоном и несколькими версиями для увеличения комфорта при езде. Но главной чертой стали два посеребренных бокалах от фирмы Robbe&Berking.

Стоит отметить, что покупатель, желающий приобрести премиальное авто, получит не только два бокала, но и несколько инноваций, среди которых нужно выделить откидной бокс для хранения, расположенный между задними креслами, и специальную нишу, оборудованную защелками, находящуюся на центральной консоли.

За два бокала производства Robbe&Berking для Mercedes-Maybach S-Class придется выложить 300 829 рублей, но они предлагаются только в комплекте со специальными сиденьями First Class стоимостью 10 811 рублей и мини-баром, который обойдется в 103 438 рублей.

Если старые бокалы придут в негодность, то автолюбитель может оформить заказ на новые у официального дилера. Они прибудут к автомобилисту через месяц, ибо их доставят из Германии. Но за один посеребренный бокал теперь придется раскошелиться на 76 539 рублей.