Эксперты составили ТОП-5 тюнингованных "Нив" от народных мастеров

У российского внедорожника «Нива» имеются все шансы, чтобы быть машиной для преодоления бездорожья, о чем неоднократно доказывали народные умельцы. Таким образом эксперты показали пять тюнингованных вариантов авто, которые могут сделать его интересным транспортным средством.

На первом месте списка числится City NIVA AWD. После такого тюнинга автомобиль не сможет выезжать на сложное бездорожье. Ходовые характеристики остались без изменений, но дизайн авто можно повредить. Отныне это просто городской автомобиль, созданный народным мастером из Казахстана.

На второй позиции расположился Turbo Nismo. Этот автомобиль выпустили в 1994 году, но владелец терпел с ним мучения, потому решился на его переработку. Под капот машина получила 1,8-литровый 4-цилиндровый 200-сильный турбодвигатель, позаимствованный от Nissan. Эту версию снабдили иными колесными дисками, новыми бамперами и другими наработками.

Третья строка представлена 3S-GE 210 hp. Это очень интересный вариант, вобравший в себя много технических параметров и модное оформление. В моторном отсеке авто расположился 210-сильный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра. Кузов сохранился, а колесные рамки и бампер поменяли. Также достаточно преобразовали салон.

На четвертой позиции стоит выделить "Ниву"-хамелеон. Она получила сильную прижимную силу, а второй её чертой стала расцветка, меняющая оттенки от красного до желтого.

ТОП-5 закрывает Т.Г.Т. SV Parts. Эта модель довольно сурова и практична. Она отличается предельной простотой, надежностью и достаточным функционалом.