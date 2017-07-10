Toyota Camry нового поколения поступит в продажу в РФ к концу года

В базе Роспатента содержатся официальные изображения нового поколения Toyota Camry для России. Седан поступит в продажу в РФ до конца 2018 года.

Автоэксперты уверены, что уже в этом году Toyota Camry нового поколения появится в России. Ранее сообщалось, что седан появится на рынке уже во втором квартале 2018 года. Toyota запатентовала дизайн нового поколения седана еще в ноябре 2017 года.

Внешний вид Toyota Camry для России полностью повторяет дизайн модели для США и Японии. Компания пока не сообщила точной даты выхода новинки и не назвала цен. Сведения о моторной линейке также остаются в секрете.

Помимо нового поколения Toyota Camry, в России представят внедорожник Fortuner, моторная линейка которого пополнится бензиновыми моторами. Кроме того, будут доступны особые версии Hilux и Corolla, а также новое поколение минивэна Alphard.