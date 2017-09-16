Mercedes-AMG GT Sedan почти готов дебютировать в Детройте

Официальная презентация новой версии Mercedes-AMG GT Sedan пройдет в рамках автосалона в Детройте, который открывает свои двери для журналистов уже 13 января. Шпионы сфотографировали тестовый образец седана во время испытаний дорогами общего пользования.

Новый Mercedes-AMG GT Sedan был замечен на дорогах в Германии, модель плотно покрыта камуфляжной пленкой, поэтому разглядеть дизайн новинки практически невозможно. Однако седан получит четыре патрубка выхлопной системы, а также фирменную радиаторную решетку Panamericana, которую ставят на новинки компании.

Ожидается, что новая версия Mercedes-AMG GT Sedan будет оснащаться четырехлитровым восьмицилиндровым мотором производительностью 600 «лошадей». Не исключено, что позднее будет представлено гибридное исполнение седана мощностью 805 «лошадей».