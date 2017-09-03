Jaguar выпустил гоночный F-Type GT4 для пилотов-инвалидов

Британская машиностроительная компания Jaguar Land Rover и её подразделение Special Vehicle Operations построили гоночный автомобиль Jaguar F-Type GT4. Два гоночных купе создали для участия в британских марафонах GT.

Машину построили на архитектуре улучшенной версии Jaguar F-Type-SVR. Под капот машина получила 5-литровый 8-цилиндровый агрегат, генерирующий отдачу в 400 лошадиных сил. В действие он приводится гоночной КПП и заднеприводным механизмом. Машину снабдили пересмотренной подвеской, защитным каркасом и улучшенными тормозами.

Эти авто стали первыми за последние 50 лет спорткарами, разработанными конструкторами Jaguar. Представители автопроизводителя отмечают, что не намерены участвовать в гонках GT, но будут создавать авто по частным заказам. Экстремальный спорткар Jaguar F-Type SVR GT4 создали для команды Invictus Games Racing, в составе которых числятся инвалиды армии Великобритании.