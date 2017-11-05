Рассекречена внешность концепт-кара Infiniti Q

Японская машиностроительная компания Infiniti выложила в сеть фотоснимок передней половины концепта Infiniti Q, который рассекретил внешность грядущих моделей бренда. Дебют новинки состоится 15 января на мотор-шоу в Детройте.

Infiniti Q получила 4-дверный кузов с купеобразными очертаниями и непривычную решетку радиатора с вертикальными ребрами. В передней части расположились два массивных воздухозаборника, благодаря которым обеспечивается дополнительное охлаждение моторного отсека. Вероятно, что прототип снабдят активными аэродинамическими компонентами.

Как ранее сообщалось, внешность авто разрабатывалась дизайнером Каримом Хабибом, для которого новинка стала пробным проектом. Он отметил, что благодаря новому концепту традиционная платформа продолжает свое эволюционное развитие. Существует вероятность того, что Infiniti Q оснастят электродвигателем. Под капотом расположится 4-цилидровый турбомотор объемом 2,0 литра с дополнительным механизмом сжатия.