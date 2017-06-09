Новый Nissan Rogue Sport появится на рынке США за $22 600

Новый кроссовер Nissan Rogue Sport появится на рынке и за него придется выложить 22 600 долларов. Автомобиль снабдили несущественными изменениями.

В подкапотном пространстве обновленного Nissan Rogue Sport разместился 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра с производительностью 141 лошадиную силу. Мотор будет функционировать в тандеме с XTronic CVT. Руководство компании предлагает клиентам обновленный пакет SV Technology, который придет на смену SV Premium.

В функциональном перечне нового Nissan Rogue Sport стоит выделить обогрев кресел, умный климат-контроль, дистанционный запуск мотора и кожаную обшивку рулевого колеса. Автомобиль также получил новые зеркала заднего обзора и противотуманные осветители. Инженеры оснастили авто системой автоматического торможения. Ранее стало известно, что Nissan Rogue Sport прошел тест-драйв на дорогах.