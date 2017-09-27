В Саудовской Аравии открыли первый автосалон для женщин

В городе Джидда Саудовской Аравии частная фирма открыла автосалон, в котором будут обслуживаться только женщины.

Дилерский салон расположен в центре торгового центра города Джидда. В нем представлены автомобили самых разных производителей и комплектаций. Ведущие банки и компании страны предоставляют женщинам разные способы оплаты автомобиля.

Руководитель нового автосалона Шарифа Мухаммад подчеркнула, что все её подопечные – женщины, и в этом заключается идея этого салона. В первый день салон посетили сотни женщин, которые намереваются стать автомобилистками.

"Я всегда интересовалась автомобилями, но до сих пор у нас не было шанса водить, а теперь меня очень интересует покупка автомобиля", — говорит одна из посетительниц автошоу Гада аль-Али. Такой ажиотаж вокруг автосалона стал возможен после отмены в Саудовской Аравии запрета на управление транспортным средством для женщин.