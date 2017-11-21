Mercedes-Benz показал новый тизер G-Class свежего поколения

15 января в Детройте инженеры из Mercedes продемонстрируют внедорожник нового поколения Mercedes-Benz G-Class. Компания показала еще один тизер G-Class, на этот раз внедорожник тестируют в пустыне.

Gelandewagen 2018 будет оснащен девятидиапазонным «автоматом» и электроникой, которая поможет справиться с управлением на тяжелом бездорожье. В основе автомобиля будет рама лестничного типа и независимая подвеска на двух поперечных рычагах, которую разработали Mercedes-AMG. Также G-Class получит три дифференциала и понижающий ряд, функционирующий на скорости до 40 км в час.

Для промо кампании нового автомобиля Mercedes использовался Gelandewagen 1976 года выпуска, который поместили в куб из синтетической смолы. Арт-объект находится в выставочном центре Cobo Hall в Детройте, где состоится премьерный показ нового Mercedes-Benz Gelandewagen.