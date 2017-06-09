Аналитики назвали ТОП-10 самых продаваемых авто в России в 2017 году

За 2017 год авторынок России увеличил показатели продаж на 12%. Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса, автомобилем-бестселлером на территории РФ стал корейский KIA Rio.

KIA Rio впервые занимает первое место по количеству продаж за календарный год. Её купили 96 689 россиян. Вторую и третью позиции занимают автомобили LADA. LADA Granta обосновалась на втором месте с 93 686 единицами проданной техники, а LADA Vesta - на третьем, у неё 77 291 реализованная машина.

Следующие два места за представителями Hyundai. За прошедший год компания продала 68 614 и 55 305 автомобилей Solaris и Creta соответственно.

По результатам всего 2017 года россияне купили 1 595 737 автомобилей, что на 11,9% (или 169 тысяч 946 автомобилей) больше, чем в 2016-м.

В списке самых продаваемых автомобилей в РФ в 2017 году числятся Volkswagen Polo, Renault Duster, LADA Largus, LADA Xray. Кроссовер Toyota RAV4 закрывает ТОП-10.