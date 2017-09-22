Российский авторынок в 2017 году занял пятое место в Европе

Жители РФ в 2017 году прибрели 1,48 миллиона машин не считая LCV. Это вывело российский авторынок на пятое место в Европе. Данная информация озвучена агентством "АВТОСТАТ". В 2016 году Россия также замыкала пятерку крупнейших рынков Европы.

Лидером пятерки по итогам 2017 года оказалась Германия. Немцы приобрели за отчетный период 3 441 262 автомобиля. Спрос на транспорт в стране вырос на 2,7% в годовом сравнении. Положительный тренд продаж на авторынке Германии имеет место четвертый год подряд. Самым успешным месяцем стал декабрь с ростом в 11%. Специалисты считают, что в 2018 году в Германии тоже будут "плюсовые" показатели продаж.

Второе место в рейтинге досталось Великобритании. Жители страны в 2017 году приобрели 2 540 617 легковушек, что на 5,7% больше в годовом сравнении, невзирая на кризис. По мнению экспертов, в нынешнем году в Великобритании на фоне политической и экономической нестабильности будет иметь место спад продаж автомобилей.

Третье место досталось Франции. Авторынок Пятой республики в 2017 году показал рост в 4,7%. Жители страны приобрели за отчетный период 2 110 751 машину. Четвертое место в рейтинге досталось Италии с результатом в 1 970 497 реализованных автомобилей с "плюсом" в 7,9%.