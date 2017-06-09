Новую версию пикапа RAM HD покажут в 2020 году

Концерн Fiat-Chrysler начал подготовку к серийному выпуску новой линейки пикапов Ram Heavy Duty. Первые машины обновленного RAM HD появятся на рынке в 2020 году. Представители Fiat-Chrysler отметили, что серийный выпуск автомобиля Ram Heavy Duty уже налажен в Мексике, на заводе Saltillo Truck Assembly.

Также в Fiat-Chrysler заявили, что инвестируют миллиард долларов для улучшения оборудования на заводе Warren Truck Assembly Plant в Мичигане. С 2020 года именно там будут выпускать RAM HD нового поколения, а также производить сборку Jeep Wagoneer и Jeep Grand Wagoneer. Поставка автомобилей в дилерские салоны планируется в середине 2020 года.

Ожидается, что после переноса производства в Мичиган, мексиканский завод будет производить коммерческие машины для зарубежного рынка.

Что касается RAM HD, то о нем пока практически нет никакой информации. Некоторые наработки планируют показать на автовыставке в Детройте.