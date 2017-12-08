Рассекречен салон кроссовера Changan CS75 2018

Фотошпионы уже показывали, как будет выглядеть полноразмерный кроссовер Changan CS75 2018 модельного года. Однако ранее автомобильным папарацци удавалось запечатлеть машину только снаружи. Теперь же китайские тематические СМИ располагают первыми снимками, частично демонстрирующими салон большого паркетника.

Снимки фотошпионов указывают на то, что обновленный кроссовер Changan CS75 получил иной руль, модернизированную фронтальную панель, другую панель приборов. Также в автомобиле появился штатный информационно-развлекательный комплекс и климатическая установка на три зоны. При габаритах в 4650х1850х1695 миллиметров кроссовер Changan CS75 2018 имеет колесную базу размером 2700 мм.

Моторный отсек кроссовера Changan CS75 2018 занимает бензиновая установка объемом 1,5 литра с нагнетателем. Мощность агрегата составляет 178 лошадиных сил. Для паркетника предусмотрены механическая и автоматическая трансмиссии на шесть передач. В базовом исполнении кроссовер Changan CS75 имеет передний привод, а за отдельную плату машина комплектуется полным приводом.