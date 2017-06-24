В 2017 году Chery нарастила количество продаж на российском рынке

В прошедшем году 5 905 российских потребителей остановили свой выбор на китайском автомобиле Chery. В сравнении с 2016 годом, продажи компании выросли на 24%, продемонстрировав стабильный рост реализации автомобилей на протяжении всего года.

Самым продаваемым автомобилем компании стал кроссовер Chery Tiggo 3, 45% покупателей приобрели его в 2017 году. Остальным покупателям пришлось выбирать между Chery Tiggo 5 и Chery Tiggo 2, вся линейка Tiggo построена на базе кузова SUV.

Представители компании отметили, что такой успех китайских машин произошел из-за оптимизации дилерской сети в России. Компания обзавелась 24 новыми партнерами, в результате чего дилеров на территории РФ стало 84. Также, как заявляют в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», компания Chery собирается презентовать в России две новые модели. Начало реализации Chery Tiggo 4 планируется в третьем квартале 2018 года, а в конце года на рынке появится Chery Tiggo 7.