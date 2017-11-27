Кроссовер JAC S3 в 2018 году дебютирует на российском рынке

Российские автомобильные издания сообщают, что китайская компания JAC, которая сегодня реализует в РФ грузовую технику и коммерческий транспорт, готовится представить россиянам кроссовер. Отмечается, что речь идёт о модели JAC S3, которая дебютирует в дилерских центрах РФ в 2018 году.

На страницах официального портала ведомства Росстандарт появился документ одобрения типа транспортного средства, выданный китайскому кроссоверу JAC S3. Компания JAC планировала вывести легковые автомобили на российский рынок ещё в 2014 году, однако кроссовер доберётся до РФ лишь в 2018 году.

Сообщается, что модель JAC S3 будет импортироваться в Россию из Казахстана, где на данный момент налажено производство легковых и грузовых автомобилей компании JAC.

Ожидается, что российским клиентам предложат кроссовер с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью в 105 лошадиных сил, а также с 110-сильной 1,6-литровой установкой. О трансмиссии и наличии системы полного привода информации пока нет. Длина нового JAC S3 составит 4 325 мм, но данные о клиренсе и колёсной базе пока не раскрываются.