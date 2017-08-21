LADA 2114 возглавила вторичный рынок Перми в 2017 году

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали вторичные рынки городов-миллионников России за 2017 год. В результате LADA 2114 («Самара») возглавила прошлогодний рынок авто с пробегом Перми.

За период января-ноября прошлого года в 15 городах-миллионниках России лидерами стали Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia (1 180 единиц в Уфе), Hyundai Accent (1 858 машин в Ростове-на-Дону), LADA 2114 и седан LADA 2170 («Priora»).

Хэтчбэк LADA 2114 возглавил авторынок вторичных авто Перми с продажами в 921 единицу. Кроме того, «Самара» заняла лидерские позиции в Волгограде (931 машина) и Казани (1 635 шт.). Седан LADA Priora с продажами в 1 205 авто возглавил рынок Самары. Самой продаваемой моделью на вторичном рынке стал Ford Focus, который возглавил авторынок Москвы (более 9 тысяч), Санкт-Петербург (порядка 7,5 тысячи), Екатеринбурга (1,5 тысячи), Воронежа (1,2 тысячи), Челябинска (1,08 тысячи) и Нижнего Новгорода (1 057 машин). Toyota Corolla с пробегом стала лидером в Новосибирске (2 648 авто), Красноярске (1 648 машин) и Омске (1 591 единица).